غارة روسية على كييف تجبر وزيرة الاقتصاد الألمانية على الاحتماء بملجأ خلال الليل

وبحسب تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد استخدمت روسيا في الهجوم الليلي الأخير على كييف تسعة صواريخ باليستية، إلى جانب عشرات الطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى أن موسكو أطلقت منذ بداية العام قرابة 770 صاروخًا باليستيًا، وأكثر من 50 صاروخًا مجنحًا على الأراضي الأوكرانية.