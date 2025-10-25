غارة روسية على كييف تجبر وزيرة الاقتصاد الألمانية على الاحتماء بملجأ خلال الليل
اضطرت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى الاحتماء بأحد الملاجئ في العاصمة الأوكرانية كييف، خلال غارة جوية روسية عنيفة استهدفت المدينة في ساعات الليل، وذلك أثناء زيارتها الرسمية لأوكرانيا التي بدأت يوم الجمعة الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عُقد السبت، عبّرت رايشه عن أسفها لما وصفته بـ"التجربة المؤلمة" التي باتت جزءًا من الحياة اليومية للأوكرانيين، قائلة: "اتضح لي خلال تلك الليلة، وبشكل واضح جداً، أن هجمات روسيا على الشعب الأوكراني تهدف إلى إنهاكه".
وأشارت إلى أن الضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، لا سيما شبكات الكهرباء والتدفئة قبيل دخول فصل الشتاء، تمثل خطرًا كبيرًا، مؤكدة أن بلادها ستقدم الدعم اللازم لإعادة بناء هذه المرافق، ولن تتخلى عن الشعب الأوكراني.
ووصلت رايشه إلى أوكرانيا برفقة وفد اقتصادي في زيارة تستمر عدة أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، في وقت يتصاعد فيه التوتر العسكري مع استمرار الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية.
وبحسب تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد استخدمت روسيا في الهجوم الليلي الأخير على كييف تسعة صواريخ باليستية، إلى جانب عشرات الطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى أن موسكو أطلقت منذ بداية العام قرابة 770 صاروخًا باليستيًا، وأكثر من 50 صاروخًا مجنحًا على الأراضي الأوكرانية.
وأسفر الهجوم على كييف عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، في واحدة من أعنف الضربات التي استهدفت العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة.
يُذكر أن الصواريخ الباليستية تُطلق بسرعة عالية في البداية وتتبع مسارًا مقوسًا نحو الهدف، على عكس الصواريخ المجنحة (كروز) التي تستخدم محركات داخلية وتطير على ارتفاعات منخفضة لمسافات طويلة.