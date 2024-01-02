"أمبري" البريطانية للشحن البحري: 3 صواريخ أطلقت من تعز تجاه سفينة حاويات

وفي التفاصيل، أضافت الشركة البريطانية أنه جرى سماع ربان السفينة عبر الترددات العالية جدًا وهو يتصل بسفينة حربية تابعة للتحالف، وقالت أمبري: إن سفينة مجاورة أبلغت عن رؤية زورق صغير بطول 50 مترًا تقريبًا في نطاق 1.6 كيلومتر من موقع الحادث بعد ذلك.