بقيادة مصر وتركيا.. تحالف رباعي يواجه اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" ويؤكد دعم وحدة الدولة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، وذلك ردًا على اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»، في موقف مشترك يؤكد التمسك بالشرعية الدولية وسيادة الدول.



وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع كل من وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، حيث ناقش الوزراء التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند.