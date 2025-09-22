29 شهيدًا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

وأوضحت، وفق وكالة "وفا"، أن مستشفى الرنتيسي تعرض قبل أيام لقصف مباشر ألحق به أضرارًا جسيمة. كما أشارت إلى أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد المتخصص بخدمات العيون في محافظة غزة، في حين يُعد مستشفى الرنتيسي مركزًا طبيًا أساسيًا لتقديم خدمات لا تتوافر في غيره.