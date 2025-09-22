29 شهيدًا برصاص وقصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 29 مواطنًا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين، بينهم 25 من مدينة غزة.
وأضافت المصادر أن مستشفيي الرنتيسي للأطفال والعيون خرجا عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفيين، إضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة.
وأوضحت، وفق وكالة "وفا"، أن مستشفى الرنتيسي تعرض قبل أيام لقصف مباشر ألحق به أضرارًا جسيمة. كما أشارت إلى أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد المتخصص بخدمات العيون في محافظة غزة، في حين يُعد مستشفى الرنتيسي مركزًا طبيًا أساسيًا لتقديم خدمات لا تتوافر في غيره.
وأكدت المصادر أن الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع.
وشددت على أن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر، في ظل غياب أي طرق آمنة تمكّنهم من الوصول إلى المستشفيات.