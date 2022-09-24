يبلغ من العمر 80 سنة.. رئيس غينيا الاستوائية يعتزم الترشح لولاية سادسة

وأوبيانغ الذي يرأس غينيا الاستوائية منذ 1979 يحمل الرقم القياسي لأطول فترة في الحكم بين الرؤساء الذين لا يزالون على قيد الحياة، وذلك مع استثناء الأنظمة الملكية.