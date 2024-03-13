"النواب" الأمريكي يصوّت على قانون يحظر "تيك توك".. والصين: سيرتد حتماً عليكم

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين: "رغم أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدد أمنها القومي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".