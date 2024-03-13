"النواب" الأمريكي يصوّت على قانون يحظر "تيك توك".. والصين: سيرتد حتماً عليكم

يصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق، اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون من شأنه إجبار تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" على قطع علاقاته بمالكه الصيني تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يجري التصويت على مشروع القانون الساعة 10,00 (14,00 ت غ) وأن يتم تمريره بسهولة في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في بيئة سياسية منقسمة في واشنطن، وفقاً لـ"رويترز".
ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جدا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
من جهتها، حذرت الصين، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو "سيرتد حتماً عليها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين: "رغم أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدد أمنها القومي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".