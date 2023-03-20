الرئيس الصيني يصل موسكو حاملًا "مبادرة بكين" لوقف الحرب مع أوكرانيا

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الزعيمين سيُجريان محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية، و"سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي؛ لكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينغ".