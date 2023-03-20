الرئيس الصيني يصل موسكو حاملًا "مبادرة بكين" لوقف الحرب مع أوكرانيا

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية تستمر حتى 22 مارس الحالي.
ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.
ووفق "روسيا اليوم"، لفت بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيحيط الرئيس الصيني بموقف روسيا من تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلًا في تصريح صحفي: "بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين موقف الجانب الروسي بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الزعيمين سيُجريان محادثة ثنائية، خلال مأدبة غداء غير رسمية، و"سيكون هناك اليوم لقاء بين الرئيسين غير رسمي؛ لكنه مهم للغاية بين بوتين وشي جين بينغ".