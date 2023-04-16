حمدوك: الوضع الإنساني كارثي.. أدعو إلى حوار يقود لاتفاق

قال رئيس وزراء حكومة السودان السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيراً إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وذكر حمدوك، خلال مؤتمر صحفي: هذه حرب المنتصر فيها خاسر وستقضي على الأخضر واليابس. وإنني أدعو المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة.
وأضاف: المعاناة كانت موجودة في السودان والآن تفاقم الوضع في هذه الحرب. الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.
وتابع: أدعو إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.
وقال: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة ويجب أن تتوقف الحرب اليوم قبل الغد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني كي يعود لمسار الانتقال الذي بدأ قبل 3 سنوات.
وأضاف: يجب العمل على إقرار هدنة تسمح للمواطنين بقضاء حاجاتهم.