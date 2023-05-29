تمديد وقف إطلاق النار بالسودان لـ 5 أيام إضافية.. وترحيب سعودي وأمريكي

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تدعو المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو.. مما سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني".