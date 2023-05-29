تمديد وقف إطلاق النار بالسودان لـ 5 أيام إضافية.. وترحيب سعودي وأمريكي

أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، الاثنين، تمديد الهدنة في السودان التي تنتهي ليلاً لمدة 5 أيام إضافية، من أجل "السماح ببذل جهود إنسانية إضافية".
وتفصيلاً، رحبت الرياض وواشنطن باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الاتفاق، الذي شابته العديد من الخروق على مدار الأيام القليلة الماضية، وفقاً لسكاي نيوز عربية .
ومنذ 15 أبريل، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات ونزوح 1.4 مليون شخص داخلياً، ولجوء نحو 350 ألفاً آخرين إلى دول الجوار.
وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية في بيان، أمس الأحد، استعدادها مناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني.
جاء ذلك بعد أن دعت السعودية والولايات المتحدة، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان، إلى مواصلة البحث للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "تدعو المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو.. مما سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني".
وأضاف البيان: "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".
وبدأت الهدنة بين طرفي الصراع الاثنين الماضي ولمدة 7 أيام، لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقاً برعاية السعودية والولايات المتحدة.