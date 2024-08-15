الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال شرعنت 20 بؤرة استيطانية في الضفة

وحذرت خارجية فلسطين في بيان، من خطورة التوسع الاستيطاني، ومخططات الاحتلال لتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها، في مسعى من الاحتلال لإنهاء تكريس سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، خصوصاً عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات، واستمرار عمليات التطهير العرقي في الخليل والأغوار.