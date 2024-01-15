حطام الحلم.. 4 ملفات مؤلمة تقضّ مضاجع "دافوس 24".. شر الذكاء الاصطناعي وأكثر!

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"؛ فإن كل الأخبار لم تكن سيئة، فقبل عام كانت هناك مخاوف من حدوث ركود مؤلم وطويل الأمد مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ردًّا على أعلى معدل تضخم في الغرب منذ أربعة عقود، ومع بداية عام 2024 بدأ التضخم في الانخفاض، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضات في تكاليف الاقتراض الرسمية، لافتة إلى أنه مع ذلك فإن أي تفاؤل سيكون حذرًا؛ ففي السنوات الأربع الماضية عانى الاقتصاد العالمي من كوفيد وأزمة تكلفة المعيشة والحرب.