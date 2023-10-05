أذربيجان تعتقل الرئيس السابق لناغورنو قره باغ "بشبهة شنّ حرب عدوانية"

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، أنها اعتقلت "أراييك هاروتيونيان"، الرئيس السابق لإقليم "ناغورنو قره باغ" الانفصالي الذي سيطرت عليه عقب الهجوم الخاطف الذي شنته الشهر الماضي.
وقالت باكو: إنها اعتقلت "هاروتيونيان" الذي استقال قبل وقت قصير من هجوم باكو "بشبهة شنّ حرب عدوانية" على أذربيجان، وارتكاب جرائم حرب؛ وفق ما ذكر المدّعي العام وجهاز الأمن في بيان مشترك.
في الأثناء يلتقي حوالي 50 قياديًّا أوروبيًّا اليوم في غرناطة بجنوب إسبانيا، على أمل تأكيد عزمهم على إحراز تقدُّم حول مسائل جيوسياسية عدّة، غيرَ أنّ غياب رئيس أذربيجان "إلهام علييف" أحبط مسعى أوروبيًّا لعقد اجتماع بينه وبين رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" على هامش القمة.