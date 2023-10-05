أذربيجان تعتقل الرئيس السابق لناغورنو قره باغ "بشبهة شنّ حرب عدوانية"

في الأثناء يلتقي حوالي 50 قياديًّا أوروبيًّا اليوم في غرناطة بجنوب إسبانيا، على أمل تأكيد عزمهم على إحراز تقدُّم حول مسائل جيوسياسية عدّة، غيرَ أنّ غياب رئيس أذربيجان "إلهام علييف" أحبط مسعى أوروبيًّا لعقد اجتماع بينه وبين رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" على هامش القمة.