البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي تهدف إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

دان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، التصريحات المتطرفة لمسؤول في كيان الاحتلال، التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأوضح رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967م، بما فيها القدس.
وأضاف أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية بكونها أرضاً فلسطينية محتلة، مشدداً على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات، التي من شأنها أن تقضي على فرص السلام، وتزيد من التوترات، وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، وتقوّض إمكانية حل الدولتين.