البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية المتطرفة التي تهدف إلى فرض السيادة على الضفة الغربية

وأوضح رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967م، بما فيها القدس.