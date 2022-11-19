القضاء البلغاري يوجه الاتهام إلى خمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، السبت 19 نوفمبر 2022، توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم، بعد هجوم 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.