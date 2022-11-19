القضاء البلغاري يوجه الاتهام إلى خمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول

أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، السبت 19 نوفمبر 2022، توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم، بعد هجوم 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة "فرانس برس": إن "خمسة أشخاص اتُّهِموا بمساعدة" أحد المنفّذين المفترضين للاعتداء، على الفرار. وقالت إن دورهم كان "لوجستيًّا".
وذكرت قنوات تلفزيونية محلية، أن ثلاثة من هؤلاء من مولدافيا وآخر من دولة عربية لم يحددها.
وقد قُتل ستة أشخاص وجُرح 81 آخرون في الانفجار الذي وقع بعد ظهر الأحد الماضي في شارع مزدحم بوسط إسطنبول.. ولم تَتَبَنَّ أي جهة الاعتداء.
وأوقف 17 شخصًا في تركيا بينهم شابة تبلغ من العمر 23 عامًا متهمة بوضع القنبلة على مقعد في شارع الاستقلال.