الدعم السريع يعلن موافقته على هدنة إنسانية في السودان بدعم من الرباعية الدولية

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان موافقتها على مقترح هدنة إنسانية قدمته الرباعية الدولية التي تضم السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة، بهدف الحد من تداعيات الحرب وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.
وأكد المتحدث باسم الدعم السريع في بيان مساء الخميس أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني ورغبة في معالجة الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على الصراع، وتعزيز جهود حماية المدنيين في المناطق المتضررة.
وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع تتطلع إلى تنفيذ الهدنة عمليًا والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات، بما يمهد الطريق أمام استئناف الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.