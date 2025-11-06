الدعم السريع يعلن موافقته على هدنة إنسانية في السودان بدعم من الرباعية الدولية

وأكد المتحدث باسم الدعم السريع في بيان مساء الخميس أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني ورغبة في معالجة الآثار الإنسانية الكارثية المترتبة على الصراع، وتعزيز جهود حماية المدنيين في المناطق المتضررة.