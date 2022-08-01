وزير الدفاع التركي: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى ومستعدون لدعم الموانئ الروسية

وقال "أكار" في حوار مع وكالة "الأناضول": إن أول سفينة محملة بالذرة من أوكرانيا، ستصل إلى إسطنبول غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 15.00؛ حيث سيتم تفتيشها؛ مؤكدًا أن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا، ستكون مضمونة.