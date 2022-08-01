وزير الدفاع التركي: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى ومستعدون لدعم الموانئ الروسية

بعد مغادرة شحنة الحبوب الأولى ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم الاثنين، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن شحنات الحبوب الأوكرانية سيتوالى تصديرها بنفس الآلية.
وقال "أكار" في حوار مع وكالة "الأناضول": إن أول سفينة محملة بالذرة من أوكرانيا، ستصل إلى إسطنبول غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 15.00؛ حيث سيتم تفتيشها؛ مؤكدًا أن سلامة السفن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا، ستكون مضمونة.
وأعرب "أكار" عن امتنانه لنظيريْه الروسي والأوكراني؛ لمساهمتهما في تنفيذ اتفاق الحبوب؛ مشددًا على أهمية مركز التنسيق المشترك في إسطنبول باعتباره منصة وحيدة يجتمع فيها ممثلو روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن كمية الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى المتراكمة في موانئ أوكرانيا كبيرة جدًّا، وفي الوضع الحالي يعتبر النقل البحري هو الطريقة الوحيدة للتصدير.
وحذّر من أن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا، يمكن أن تؤثر على حركة الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا وتركيا.
ولفت إلى أن هناك مواد غذائية وكيميائية تنتظر الشحن في موانئ روسيا أيضًا، وأضاف أنه "رغم أن نقل هذه البضائع خارج نطاق عملنا.. سنكون سعداء لتقديم مساهمة في هذا الصدد إذا لزم الأمر".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة لشحن الحبوب، غادرت ميناء أوديسا صباح اليوم الاثنين، متجهة إلى لبنان عبر إسطنبول.