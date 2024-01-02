ضابط إسرائيلي اختطف رضيعة ثم قُتِل في المعارك.. "أطفال غزة" المصير المجهول!

وقال أحد الجنود في رثائه: "أخبرني هرئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، ويبدو أن والديها تركاها في القصف، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في "إسرائيل" لتلقي العلاج. هاريل دائمًا كانت لديه إجابات، لقد كان قائدًا موقرًا".