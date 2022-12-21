أمريكا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني وقادة من الباسيج والحرس الثوري

وأكد الموقع الإخباري الحقوقي أنه منذ 17 سبتمبر، بداية موجة الاحتجاجات المستمرة في إيران، قُتل 506 أشخاص، 66 منهم من قوات الأمن، كما أعلن عن مقتل 69 شخصاً دون سن 18 عاماً، وأصبح بعض الضحايا من صغار السن أيقونات للحركة الاحتجاجية.