كامالا هاريس: على إسرائيل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة دون أعذار

دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة دون أعذار، قائلة إن سكان القطاع يعانون كارثة إنسانية إن كثيرًا من الأبرياء الفلسطينيين قُتلوا وما نراه يوميًا في غزة "مدمر"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك اتفاقًا على الطاولة وحماس بحاجة إلى الموافقة عليه، بحسب موقع العربية.
وفي كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما قالت هاريس إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.
وأضافت هاريس قائلة "من كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى"، لافتة إلى أن وقف النار لـ6 أسابيع بغزة سيسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأحد أن "صعوبات جديدة" طرأت على مفاوضات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "عرض الوسطاء على حماس اقتراحات مختلفة عن تلك التي تم صياغتها في محادثات باريس، لكن حماس رفضت العرض".
وذكرت الهيئة أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع تلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغه فيه أن الرد الذي تلقاه من حماس "تصر فيه على عدم إعطاء إجابات عن قضية نقل أسماء المختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة".
وأشارت الهيئة إلى أن شرط تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء لم يتم بقرار رسمي من الحكومة، بل جاء بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس الموساد والذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون "شرطًا جديدًا قد يضر" بالمفاوضات.
ونسبت الهيئة إلى مسؤول كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات قوله "من دون القائمة المطلوبة لا معنى لأشياء أخرى ومن المستحيل التفاوض، وهناك صورة واضحة وهي أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار اتخذ قرارًا بأنه يريد الفوضى وسفك الدماء في رمضان".
وأفاد تلفزيون (القاهرة الإخبارية) قبل قليل، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، بانتهاء اليوم الأول من المباحثات التي تُجرى بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس في القاهرة، والتي تهدف للتوصل إلى صفقة للتهدئة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة.
وأضاف المصدر أن المفاوضات ستُستأنف الاثنين، دون ذكر تفاصيل أخرى.
كانت مصادر عربية وحزبية فلسطينية قد قالت يوم الجمعة إن المفاوضات جاءت بعد إحراز "تقدم" في جولة المباحثات الفنية التي جرت في قطر وشارك فيها ضباط إسرائيليون في مفاوضات غير مباشرة مع حماس برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر إلى مقتل 30410 أشخاص، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.