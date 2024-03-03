كامالا هاريس: على إسرائيل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة دون أعذار

دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة دون أعذار، قائلة إن سكان القطاع يعانون كارثة إنسانية إن كثيرًا من الأبرياء الفلسطينيين قُتلوا وما نراه يوميًا في غزة "مدمر"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك اتفاقًا على الطاولة وحماس بحاجة إلى الموافقة عليه، بحسب موقع العربية.