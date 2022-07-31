المرصد اليمني: السيول تجرف كميات كبيرة من ألغام زرعها الحوثيون في مأرب

إلى ذلك، كشف المرصد اليمني للألغام، أن هناك مسافرون عالقون منذ الليلة الماضية، نتيجة جرف السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة لعشرات الألغام إلى الطريق الرئيس الرابط بين مديرية حريب ومدينة مأرب.