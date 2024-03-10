جدة.. "التعاون الإسلامي" ترحب بقرار مجلس الأمن وقف الأعمال القتالية في السودان

وقد ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه سابقًا، جميع الأطراف المتحاربة في السودان، العمل على وقف الأعمال العدائية وجميع أعمال العنف بكافة أشكاله؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستئناف التفاوض في إطار منبر جدة؛ للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، والعمل على تحقيق تسوية سلمية باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلم والاستقرار.