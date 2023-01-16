محققون أوروبيون يستجوبون شهودًا في قضايا فساد مشتبه بها حاكم مصرف لبنان

وأوضح المصدر طالبًا عدم الكشف عن اسمه أن محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان، بصفة شاهد، بحضور القاضيَين عماد قبلان وميرنا كلاس، اللذين توليا طرح الأسئلة، وفقًا لـ"فرانس برس".