محققون أوروبيون يستجوبون شهودًا في قضايا فساد مشتبه بها حاكم مصرف لبنان

بدأ محققون أوروبيون اليوم الاثنين عملهم في بيروت بالاستماع إلى شهود في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد ضد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني.
وأوضح المصدر طالبًا عدم الكشف عن اسمه أن محققين من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا إلى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان، بصفة شاهد، بحضور القاضيَين عماد قبلان وميرنا كلاس، اللذين توليا طرح الأسئلة، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف بأن العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف خليل قاصاف، الذي كان مقررًا الاستماع إليه اليوم، لم يحضر بعد تقديمه عذرًا طبيًّا.