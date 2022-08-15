"رادع جدي للخدع السياسية".. الجيش الصيني يصفع "الكونغرس الأمريكي"!

وكانت سفارة الصين في واشنطن قد قالت يوم الأحد: "لا بد أن يتصرف أعضاء الكونغرس الأميركي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية"، وأفادت بأن أحدث زيارة لأعضاء في الكونغرس "تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهداً في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين".