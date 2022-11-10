رصاصة طائشة تخترق طائرة أثناء هبوطها في مطار بيروت

وأفاد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أن طائرة ركاب تابعة للشركة كانت آتية من الأردن إلى بيروت أُصيبت برصاصة طائشة في أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، لكن لم تَرد أنباء عن وقوع إصابات؛ وفقًا لـ"رويترز".