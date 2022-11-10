رصاصة طائشة تخترق طائرة أثناء هبوطها في مطار بيروت

أُصيبت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، الناقلة الجوية اللبنانية، اليوم "الخميس"، برصاصة طائشة في أثناء هبوطها في مطار بيروت.
وأفاد رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، أن طائرة ركاب تابعة للشركة كانت آتية من الأردن إلى بيروت أُصيبت برصاصة طائشة في أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، لكن لم تَرد أنباء عن وقوع إصابات؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن سبعًا أو ثماني طائرات تصاب برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكنّ حادث اليوم كان المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة خلال تحركها.
من جهتها ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرصاصة اخترقت سطح الطائرة إلى داخلها.