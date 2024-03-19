حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 31819 والإصابات إلى 73934

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر وفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنًا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.