"بوتين": روسيا قادرة على تدمير منظومات باتريوت في أوكرانيا بنسبة 100%

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اعتقاده التام بأن القوات الروسية ستدمر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" الذي ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بها.
وقال "بوتين" إنه متأكد "100 بالمائة" من أن الجيش الروسي "سيدمر" نظام باتريوت الذي ستزود واشنطن كييف به.
وردًا على سؤال لصحفي من قناة "روسيا-1" التلفزيونية خلال مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون العام، أجاب "بوتين": "بالطبع، سندمرها (بالتأكيد) 100 بالمائة!".
وقال "بوتين"، في المقابلة إن بلاده مستعدة للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا ، مضيفًا أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي.