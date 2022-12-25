"بوتين": روسيا قادرة على تدمير منظومات باتريوت في أوكرانيا بنسبة 100%

وردًا على سؤال لصحفي من قناة "روسيا-1" التلفزيونية خلال مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون العام، أجاب "بوتين": "بالطبع، سندمرها (بالتأكيد) 100 بالمائة!".