إسرائيل: اغتيال 20 عنصرًا من "حزب الله" اضافة لـ"نصر الله" و"كركي"

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال أكثر من 20 عنصرًا في "حزب الله" بمختلف الرتب إلى جانب الأمين العام حسن نصر الله، خلال الضربة على المقر المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال جيش الاحتلال، في بيان: "يوم الجمعة الماضي، في غارة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من مديرية الاستخبارات، ضربت طائرات مقاتلة وقتلت حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية، وعلي كركي، قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، الذي كان أحد القادة الكبار المتبقين في المنظمة قبل الضربة"، وفق "آر تي" الروسية.
وأضاف البيان: "كما تم القضاء على أكثر من 20 إرهابيًا آخرين من رتب مختلفة، كانوا متواجدين في المقر تحت الأرض، ويديرون العمليات الإرهابية لحزب الله ضد دولة إسرائيل".