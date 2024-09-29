إسرائيل: اغتيال 20 عنصرًا من "حزب الله" اضافة لـ"نصر الله" و"كركي"

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "يوم الجمعة الماضي، في غارة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من مديرية الاستخبارات، ضربت طائرات مقاتلة وقتلت حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية، وعلي كركي، قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله، الذي كان أحد القادة الكبار المتبقين في المنظمة قبل الضربة"، وفق "آر تي" الروسية.