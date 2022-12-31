اليابان تطوّر صواريخ بعيدة المدة تطال كوريا الشمالية والصين

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم "السبت"، أن وزارة الدفاع اليابانية تعمل على تطوير صواريخ متعددة بعيدة المدى، يصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر، وقادرة على الوصول إلى أي مكان في كوريا الشمالية وبعض أجزاء الصين.