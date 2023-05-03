روسيا تعلن عن فتح تحقيق جنائي في هجوم استهدف اغتيال "بوتين" بالكرملين

فتحت روسيا تحقيقًا جنائيًا بالهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين ليلة أمس، حيث رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، بحسبما ذكرته قناة اللجنة على "تيلغرام"، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال بيان لجنة التحقيق إنه: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".
وبحسب بيان اللجنة، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين، فيما أشارت اللجنة إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.
وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان "حاول نظام كييف الليلة الماضية ضرب الكرملين" بطائرتين مسيّرتين "تم تعطيلهما" بوساطة أنظمة الحرب الإلكترونية.
ووصفت العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية"، فيما أكدت الرئاسة أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.
وأعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في عمل إرهابي، حيث أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيّرة تنفجر أعلى قبة قصر مجلس الشيوخ، أحد المباني الرئيسة في محيط الكرملين، فيما لم يتسن على الفور التأكد من الفيديو من مصدر مستقل.