روسيا تعلن عن فتح تحقيق جنائي في هجوم استهدف اغتيال "بوتين" بالكرملين

وأعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في عمل إرهابي، حيث أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيّرة تنفجر أعلى قبة قصر مجلس الشيوخ، أحد المباني الرئيسة في محيط الكرملين، فيما لم يتسن على الفور التأكد من الفيديو من مصدر مستقل.