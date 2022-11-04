صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويرتطم بالأرض خلال ساعات.. للمرة الرابعة

يتجه حطام صاروخ صيني ضخم إلى سقوط غير منضبط وخارج السيطرة على الأرض، عبر الغلاف الجوي، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن أجزاءً من الصاروخ العملاق، قد تتسبّب في بعض الأضرار، حين اصطدامها بالأرض، وهذا يعتمد على مكان ارتطامه بالأرض سواء في البحر أو على اليابسة.
وتعد هذه هي المرة الرابعة خلال عامين التي يخرج فيها صاروخ صيني عن السيطرة، حيث يتجه الصاروخ الصيني نحو اصطدام غير متحكم فيه، وهذا ما دفع عديداً من خبراء صناعة الفضاء إلى الذعر.
وأطلقت الصين الصاروخ الفضائي "Long March 5B"، حاملاً معه إحدى القطع الرئيسة المسماة "Wentian" وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ".
وبحسب مسؤول صيني، فإن "هذا النوع من الصواريخ يستخدم تقنية تصميم خاصة، مما يسمح لمعظم المكونات بالحرق خلال عملية دخول الغلاف الجوي، ولذا فإن احتمال إلحاق الضرر بالأرض، وأنشطة الطيران منخفضٌ للغاية".