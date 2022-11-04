صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويرتطم بالأرض خلال ساعات.. للمرة الرابعة

يتجه حطام صاروخ صيني ضخم إلى سقوط غير منضبط وخارج السيطرة على الأرض، عبر الغلاف الجوي، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن أجزاءً من الصاروخ العملاق، قد تتسبّب في بعض الأضرار، حين اصطدامها بالأرض، وهذا يعتمد على مكان ارتطامه بالأرض سواء في البحر أو على اليابسة.