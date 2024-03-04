"الثلاثاء الكبير".. قصة الدورة التمهيدية المعروفة للأمريكيين منذ 1988

وفي المقابل، يتم تحديد ما يقرب من ثلث المندوبين الديمقراطيين في 5 مارس من خلال منافسات الترشيح في 14 ولاية من أصل 15، إلى جانب إقليم ساموا الأمريكي، وفي ألاسكا، سيدلي الديمقراطيون بأصواتهم في 6 أبريل.