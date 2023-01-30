الكرملين: تصريحاتُ جونسون عن تهديد بوتين بضرب بريطانيا بصاروخٍ "كاذبة"

وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث "بي بي سي" أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي "جونسون" مكالمته "الطويلة جدًّا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.