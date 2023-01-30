الكرملين: تصريحاتُ جونسون عن تهديد بوتين بضرب بريطانيا بصاروخٍ "كاذبة"

نفى الكرملين، صحة ما تَردد عن صدور تهديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بخصوص توجيه ضربة صاروخية ضد بريطانيا.
وفي أول رد فعل على ما تم تداوله بهذا الخصوص، وصَف الكرملين هذه التصريحات الصادرة عن "جونسون" بـ"الكذب".
وكان "جونسون" قد قال في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدّده بشكل من الأشكال" قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضح أن بوتين قال له: "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة"؛ بحسب ما ذكرته "فرانس برس".
وفي الوثائقي، المكون من 3 أجزاء والذي تبث "بي بي سي" أولى حلقاته مساء اليوم الاثنين، يروي "جونسون" مكالمته "الطويلة جدًّا" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي.
في ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي "غزو" جارته؛ رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية.
وأشار "جونسون" إلى أنه حذّر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.