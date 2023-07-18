رئيس البنك الدولي يحذر من زيادة الهوة بين الدول الغنية والفقيرة

وقال رئيس البنك الدولي في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين: "الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد".