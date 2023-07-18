رئيس البنك الدولي يحذر من زيادة الهوة بين الدول الغنية والفقيرة

حذّر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم (الثلاثاء)، من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند.
وعبر "بانغا" عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقراً، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال رئيس البنك الدولي في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين: "الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج إلى أن نتوحد".