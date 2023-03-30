مقتل 9 جنود في تحطم طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي

لقي تسعة جنود مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث تحطم مروحيتين أمريكيتين من طراز "بلاك هوك" خلال مهمة تدريب روتينية فوق ولاية كنتاكي؛ وفقاً لما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست".
وقال مكتب الشؤون العامة في فورت كامبل: إن أفراد الطاقم، كانوا يحلقون بطائرتي هليكوبتر من طراز 60-HH بلاك هوك، تديرهما الفرقة 101 المحمولة جواً، وتحطمت الساعة 10 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مقاطعة تريغ في كنتاكي.
ووفقاً للجيش، فإن إتش.إتش-60 هو طراز من طائرات هليكوبتر بلاك هوك مصمم لتقديم الدعم لمختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الجوية وعمليات الإجلاء الطبي.