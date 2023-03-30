مقتل 9 جنود في تحطم طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي

وقال مكتب الشؤون العامة في فورت كامبل: إن أفراد الطاقم، كانوا يحلقون بطائرتي هليكوبتر من طراز 60-HH بلاك هوك، تديرهما الفرقة 101 المحمولة جواً، وتحطمت الساعة 10 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في مقاطعة تريغ في كنتاكي.