بعد سقوط 13 قتيلاً.. القوات الأمريكية تتدخل وتُسقط مُسيَّرة إيرانية تستهدف أربيل

وتفصيلاً، أعلنت الخارجية العراقية في بيان صادر عن المتحدث باسمها، في وقت سابق الأربعاء، أن بغداد تعتزم استدعاء السفير الإيراني في العراق تعبيرًا عن الاحتجاج على قصف استهدف مناطق عدة في إقليم كردستان شمال البلاد.