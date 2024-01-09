أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة.. تعيين غابرييل أتال رئيسًا للوزراء في فرنسا

ويصبح بذلك أتال في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطمًا الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسًا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.