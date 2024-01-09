أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة.. تعيين غابرييل أتال رئيسًا للوزراء في فرنسا

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غابرييل أتال رئيسًا للوزراء خلفًا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها الإثنين.
ويصبح بذلك أتال في سن 34 عامًا أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطمًا الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسًا للوزراء في سن37 عامًا في سنة 1984.
ووفق "الفرنسية" يهدف تغيير رئيس الوزراء والتعديل الوزاري الذي سيتبعه، إلى إعطاء دفع لولاية ماكرون الثانية من خمس سنوات والتي لا يحظى خلالها بغالبية مطلقة تسمح له بالحكم.
وسلمت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها "المثالي في خدمة الأمة".
وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرًا، مررت بورن تعديلًا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرًا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر.