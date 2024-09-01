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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 40738 شهيدًا

معظمهم من النساء والأطفال.. إضافة إلى نحو 94154 جريحًا
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 40738 شهيدًا
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 331 على التوالي إلى 40738 شهيدًا، ونحو 94154 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة 94 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي يتواصل حصارها لليوم الرابع على التوالي.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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