ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 40738 شهيدًا

وأفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة 94 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.