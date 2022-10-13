حاصل على الدكتوراه في الهندسة.. ماذا تعرف عن الرئيس العراقي الجديد؟

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم "الخميس"، عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بـ162صوتًا من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبًا.