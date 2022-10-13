حاصل على الدكتوراه في الهندسة.. ماذا تعرف عن الرئيس العراقي الجديد؟

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم "الخميس"، عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بـ162صوتًا من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبًا.
ولد "رشيد" في محافظة السليمانية عام 1944م، وتلقى تعليمه في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الهندسة؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وبدأ "رشيد" حياته العملية بالتدريس في جامعة السليمانية، وشغل منصب مدير مشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن، وأصبح مهندسًا مقيمًا للمنظمة ذاتها لسد وادي جازان وشبكة الري في السعودية.
وعُيّن وزيرًا للموارد المائية في العراق خلال الفترة من 2003 إلى 2010، قبل أن يصبح المستشار الأقدم لرئيس جمهورية العراق.