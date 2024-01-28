أمين الأمم المتحدة يناشد الدول باستمرار تمويلها "للأونروا"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأحد) الدول المانحة، ضمان استمرارية تمويل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدما علقت الكثير منها التمويل، بسبب اتهامات إسرائيل بشأن ضلوع بعض موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر.
وقال "جوتيريش" في بيان: "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتعهد بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية، ضالعاً في أعمال إرهابية، بما يشمل الملاحقة الجنائية.
وأعلن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، الأحد، إنهاء خدمة 9 من بين 12 موظفاً في وكالة "الأونروا"، تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.