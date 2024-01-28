أمين الأمم المتحدة يناشد الدول باستمرار تمويلها "للأونروا"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الأحد) الدول المانحة، ضمان استمرارية تمويل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدما علقت الكثير منها التمويل، بسبب اتهامات إسرائيل بشأن ضلوع بعض موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر.