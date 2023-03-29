الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة روسية من طراز سو- 24 بالقرب من باخموت

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، إسقاط قاذفة روسية من طراز سو- 24 بالقرب من باخموت.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حذّر من أنه ما لم تُحقق بلاده النصر في باخموت؛ فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يُجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة، كما وجّه دعوة للرئيس الصيني لزيارة كييف.
وأوضح زيلينسكي في مقابلة حصرية مع "الأسوشيتد برس" أن سقوط باخموت في أيدي القوات الروسية، سيمكّن الرئيس فلاديمير بوتين "من الترويج لهذا النصر أمام الغرب والداخل الروسي والصين وإيران".
وقال زيلينسكي: "إذا اشتم رائحة الدم -رائحة ضعفنا- فسوف يحقق مزيدًا من التقدم".
جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني إلى الأسوشيتد برس على متن قطار نقله عبر أوكرانيا، إلى مدن بالقرب من بعض أعنف المعارك؛ حيث نجحت قوات بلاده في صد الاجتياح الروسي.