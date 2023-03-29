الجيش الأوكراني يعلن إسقاط قاذفة روسية من طراز سو- 24 بالقرب من باخموت

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حذّر من أنه ما لم تُحقق بلاده النصر في باخموت؛ فسوف تبدأ روسيا في حشد دعم دولي لتوقيع اتفاق يُجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة، كما وجّه دعوة للرئيس الصيني لزيارة كييف.