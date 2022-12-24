مراقبو القطارات في فرنسا يتخلون عن إضراب رأس السنة

تحت ضغوط عدّة وبعد إلغاء عدّة رحلات بالقطار في فترة عيد الميلاد في فرنسا، أسقط مراقبو سكك الحديد إضرابهم المقرّر لرأس السنة، بحسبما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف).
وبعد إبرام اتفاق مع الجماعات النقابية كافة، قالت المؤسسة العامة "اجتمعت كلّ الظروف راهناً" لاستئناف العمل. ومن شأن "هذا الاتفاق أن يسمح برفع إشعار الإضراب المقرّر بهدف عودة الأعمال إلى طبيعتها في الأيام المقبلة، ولا سيما في عطلة نهاية أسبوع رأس السنة".
تسبّبت هذه الحركة الإضرابية في إلغاء قطار واحد من ثلاثة، الجمعة، وقطارين من خمسة، السبت والأحد، تاركة نحو 200 ألف مسافر على الأرصفة. وقال المتقاعد كريستيان بوتي في إحدى المحطات "الاستياء شديد. لا يُعقل أن يظل الناس مرتهنين لهذا الوضع باستمرار".