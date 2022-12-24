مراقبو القطارات في فرنسا يتخلون عن إضراب رأس السنة

تسبّبت هذه الحركة الإضرابية في إلغاء قطار واحد من ثلاثة، الجمعة، وقطارين من خمسة، السبت والأحد، تاركة نحو 200 ألف مسافر على الأرصفة. وقال المتقاعد كريستيان بوتي في إحدى المحطات "الاستياء شديد. لا يُعقل أن يظل الناس مرتهنين لهذا الوضع باستمرار".