"الصدر" يأمر أنصاره بعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة

أمر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم "السبت"، أنصاره بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة التي يشكلها محمد شياع السوداني، مؤكدًا رفضه لها.
ونقل صالح محمد العراقي عبر "تويتر" عن مقتدى الصدر، قوله: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أيٍّ من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممّن هم خارجها، أو ممّن انشقّوا عنّا سابقًا أو لاحقًا، سواء من داخل العراق أو خارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقًا وبأي عذر أو حجة كانت".
واعتبر "الصدر" أن "المشاورات الحالية تهدف لتشكيل حكومة ائتلافية تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب، ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب".
وذكر أن "هذه المشاورات تأتي بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه، وينحصر السلاح فيها بأيدي القوات الأمنية الوطنية".
وكلف رئيس العراق الجديد عبد اللطيف رشيد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، الخميس الماضي، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة بعد قرابة عام كامل من الصراعات والانسداد السياسي.