"الصدر" يأمر أنصاره بعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة

ونقل صالح محمد العراقي عبر "تويتر" عن مقتدى الصدر، قوله: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أيٍّ من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممّن هم خارجها، أو ممّن انشقّوا عنّا سابقًا أو لاحقًا، سواء من داخل العراق أو خارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقًا وبأي عذر أو حجة كانت".