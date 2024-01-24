محادثات بشأن "الوجود الأمريكي" في العراق وتغيير التحالف العسكري بعلاقات ثنائية

يُشار إلى أنه منذ تفجر الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر 2023، تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث توجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.