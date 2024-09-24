إطلاق أول جائزة دولية للمشاريع البيئية بقيادة النساء في دول "البريكس"

أطلقت أول جائزة دولية للمشاريع البيئية بقيادة نسائية في دول مجموعة "بريكس"، بالشراكة مع شركة "روسآتوم"، وبالتعاون مع مجلس منتدى المرأة الأوراسي.
وتهدف جائزة "المستقبل الأخضر" إلى تكريم ودعم المشاريع البيئية المتميزة التي تقودها النساء، وتعزيز التعاون بين دول "بريكس"، ودعم تطوير المبادرات الخضراء في روسيا، وتسلط هذه المسابقة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه النساء في تعزيز التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء.
ومع تواجد النساء في طليعة المبادرات البيئية، تهدف الجائزة إلى زيادة الوعي بمشاريعهن وتوفير فرص للتبادل بين دول "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، وغيرها).
وأكدت شخصيات بارزة، مثل غالينا كاريلوفا، رئيسة مجلس منتدى المرأة الأوراسي، وتاتيانا تيرينتيفا، نائب المدير العام لشؤون الموارد البشرية في "روسآتوم"، على أهمية هذه المسابقة في دعم القيادة النسائية في الاقتصاديات الخضراء.
وتتماشى الجائزة مع أولويات دول "بريكس"، التي تركز على بناء اقتصاديات مستدامة وزيادة مشاركة المرأة في قطاعات الطاقة.
وتمتد فترة التقديم إلى 20 نوفمبر 2024 عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجائزة ecoaward.eawf.ru. وسيتم إعلان القائمة المختصرة في 16 ديسمبر 2024، ويقام حفل توزيع الجوائز قبل نهاية عام 2024. وسيحظى الفائزون بإرشاد من خبراء دوليين، وفرصة لعرض مشاريعهم على مستوى العالم، ودعم لتوسيع مشاريعهم داخل دول "بريكس".