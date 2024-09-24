إطلاق أول جائزة دولية للمشاريع البيئية بقيادة النساء في دول "البريكس"

وتهدف جائزة "المستقبل الأخضر" إلى تكريم ودعم المشاريع البيئية المتميزة التي تقودها النساء، وتعزيز التعاون بين دول "بريكس"، ودعم تطوير المبادرات الخضراء في روسيا، وتسلط هذه المسابقة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه النساء في تعزيز التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء.