"اليونيفيل" تتعرض لـ3 استهدافات.. واتهامات لـ "جهات لبنانية غير حكومية"

وأفاد بيان للجيش أن حزب الله أطلق "عدداً من الصواريخ" على قاعدة للأمم المتحدة في بلدة شمع الجنوبية حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. وأضاف أنه في الساعة 9:50 صباحاً أصاب صاروخ أطلقه حزب الله موقعاً آخر للأمم المتحدة في بلدة رامية.