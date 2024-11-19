"اليونيفيل" تتعرض لـ3 استهدافات.. واتهامات لـ "جهات لبنانية غير حكومية"

قالت وزارة الدفاع الإيطالية، الثلاثاء، إن ثمانية صواريخ سقطت على مقر القوة الإيطالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بلدة شمع بجنوب لبنان.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن خمسة جنود إيطاليين يخضعون للمراقبة في المنشأة الطبية بالقاعدة.
وتنتشر قوات يونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة خط ترسيم الحدود مع إسرائيل التي شهدت أكثر من عام من القتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.
وتعد إيطاليا من المساهمين الرئيسيين في العمليات متعددة الجنسيات، وقالت الوزارة الإيطالية إن هناك تحقيقات تُجرى لتحديد مصدر الصواريخ وتحديد المسؤولين عنها، وفقاً للعربية نت.
وأصابت الصواريخ بعض المناطق الخارجية ومستودع الإمدادات بالقاعدة حيث لم يكن هناك جنود.
ودعت الأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء ومنها إيطاليا جميع الأطراف مراراً لضمان سلامة قوات حفظ السلام.
ومن جهتها قالت قوة اليونيفيل إن أربعة من قوات حفظ السلام من غانا أصيبوا الثلاثاء عندما أصاب صاروخ "أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان" قاعدتهم في جنوب لبنان.
وأوضحت أن الصاروخ "أصاب قاعدتهم في شرق بلدة رامية" الحدودية، وأكدت نقل ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى في صور لتلقي العلاج.
وأضافت أن قوات حفظ السلام التابعة لها ومرافقها تعرضت للاستهداف في ثلاثة حوادث منفصلة الثلاثاء.
من جهته اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق النار على قاعدتين لقوات حفظ السلام الثلاثاء.
وأفاد بيان للجيش أن حزب الله أطلق "عدداً من الصواريخ" على قاعدة للأمم المتحدة في بلدة شمع الجنوبية حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. وأضاف أنه في الساعة 9:50 صباحاً أصاب صاروخ أطلقه حزب الله موقعاً آخر للأمم المتحدة في بلدة رامية.