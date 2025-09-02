الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حلّ الدولتين

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ وإطلاق سراح جميع الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط؛ ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل آمن ومستدام.
وقال: "إنه يتعين علينا أن نمضي قدمًا في خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو حلّ الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
وسلّط الأمين العام الضوء على أربع أولويات، أولها، السلام والأمن، متطرقًا في هذا السياق إلى الوضع في غزة، ومشيرًا إلى أن حجم الموت والدمار مروع والمجاعة تفتك بالناس الآن.
جاء ذلك خلال كلمته أمس في قمة "منظمة شنغهاي" للتعاون المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية.
وأضاف "أن الوقت قد حان في أوكرانيا لوقف إطلاق نار يؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين، وتعزيز الحوار، وتأمين السلام في السودان وميانمار، ومنطقة الساحل، وأفغانستان.
ودعا غوتيريش إلى تعزيز تعددية الأطراف، ودعم سيادة القانون، والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر سلمًا وشمولًا واستدامة.