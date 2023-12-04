"حماس": نثمّن موقف الأمريكيين العرب وقرارهم بحجب أصواتهم عن بايدن

وأوضحت: "وفي ظل إعاقة الاحتلال التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية، فإننا نؤكَّد أنَّ استئناف مفاوضات تبادل الأسرى، مرهون بوقف العدوان، ووقف إطلاق النار. إن ادّعاء الاحتلال منذ بداية حربه العدوانية، بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع، ودعوته باستمرار المواطنين للتوجّه إليها، اتضح اليوم أنها كانت خطة مبيّتة وكمائن لارتكابه مزيدا من المجازر بحقّ المدنيين العزّل والنازحين في الجنوب.. فليست هناك مناطق آمنة.. والعدوان والمجازر يستهدف جنوب القطاع، كما يستهدف الشمال".