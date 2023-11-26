في اليوم الثاني: إطلاق سراح 39 فلسطينياً ووصول دفعة رهائن إلى إسرائيل

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.