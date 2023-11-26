في اليوم الثاني: إطلاق سراح 39 فلسطينياً ووصول دفعة رهائن إلى إسرائيل

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ليل السبت الأحد، أنها أطلقت سراح 39 فلسطينيًا، بعد أن أفرجت حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عددٍ من المفرج عنهم في منازلهم في القدس الشرقية المحتلة.
وأبرز المفرج عنهم، هي: إسراء جعابيص (38 عاماً) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدّى إلى إصابة شرطي، وحُكم عليها بالسجن 11 عاماً.
كما وصلت دفعة رهائن ثانية أفرجت عنهم حركة حماس إلى إسرائيل، في اليوم الثاني من الهدنة بعد سبعة أسابيع من حرب مدمرة.
وجاء الإفراج عن الرهائن بعد تأخير ساعات قالت حماس إن سببه عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.
وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلّمت الصليب الأحمر 13 رهينة إسرائيلية وأربعة تايلانديين من خارج اتفاق الهدنة، ممّن تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
كذلك، أكّد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة خارجية قطر التي تقوم بالوساطة، أنه تم الإفراج عن 13 إسرائيلياً هم ثمانية أطفال وخمس نساء، وأربعة أجانب.
وبحسب مصادر فلسطينية ومصرية متابعة للمفاوضات، ينص اتفاق الهدنة الذي بدأ تطبيقه الجمعة ويستمر أربعة أيام، على أن ينقل الصليب الأحمر في سياراته الخاصة الرهائن إلى معبر رفح الحدودي، حيث يسلّمهم إلى الأمن المصري في الجانب المصري من المعبر.
ويسير الموكب بمحاذاة قطاع غزة وصولا إلى مقربة من معبر كرم أبو سالم الواقع على الحدود بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة. من معبر أبو سالم، ينقل الرهائن في طائرات مروحية خاصة إلى داخل إسرائيل.
وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق “تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية - المصرية مع الجانبين”، مشيرة الى أنه سيتم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والرهائن.
وسبق ذلك إعلان كتائب القسام “تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.
وتحدّث القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، من لبنان عن “خروقات أمنية وإطلاق نار على أبناء شعبنا” وعدم الالتزام بـ”عدد شاحنات الإغاثة المفترض وصولها إلى شمال القطاع”، و”تلاعب بأسماء ومعايير الإفراج عن أسرى من النساء والأطفال ما يعرّض الاتفاق للخطر”.