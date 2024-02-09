"خان" المسجون و"نواز" رئيس الحكومة.. صراع الانتخابات الباكستانية "إعلان ونتائج"!

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية في الانتخابات التشريعية حصول مرشحين مستقلين موالين لحزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان على 49 مقعدًا بعد فرز الأصوات في 136 دائرة من أصل 266، في مقابل 42 لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، و34 لحزب الشعب الباكستاني، نقلاً عن "فرانس برس".