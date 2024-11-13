استشهاد 9 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة الغربية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم المغازي، كما اُستشهد فلسطينيان وجُرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.